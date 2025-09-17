Atletica
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 17 settembre, programma, streaming, azzurri in gara
I Campionati Mondiali 2025 di atletica arrivano al giro di boa mercoledì 17 settembre con la quinta delle nove giornate che compongono il programma dell’evento più importante della stagione post-olimpica. A Tokyo verranno assegnati altri quattro titoli iridati in un day-5 che si preannuncia molto importante per il progetto dell’Italia di firmare il nuovo record nazionale di medaglie in una singola edizione dei Mondiali.
Saranno addirittura dodici gli azzurri impegnati oggi nello stadio Nazionale della capitale giapponese tra qualificazioni, batterie e finali. Grande attesa per Mattia Furlani che va a caccia del podio nel salto in lungo, ma attenzione anche a due outsider come Roberta Bruni nel salto con l’asta e soprattutto Federico Riva in un’imprevedibile finale dei 1500. Debuttano in Giappone Andy Diaz e Andrea Dallavalle nelle qualificazioni del triplo oltre a Filippo Tortu (ancora in forse per un problema fisico), Fausto Desalu, Vittoria Fontana e Dalia Kaddarsi nelle batterie dei 200. Finale molto difficile da raggiungere nei 400 ostacoli per Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori e Alice Muraro, che proveranno comunque a tirar fuori la miglior prestazione dell’anno in semifinale per regalarsi una chance.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nel day-5 dei Mondiali di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI
Mercoledì 17 settembre
12.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni
12.10 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni
12.25 Salto con l’asta (femminile), finale
12.30 200 metri (femminile), batterie
13.15 200 metri (maschile), batterie
13.49 Salto in lungo (maschile), finale
14.03 400 ostacoli (femminile), semifinali
14.30 400 ostacoli (maschile), semifinali
14.57 3000 siepi (femminile), finale
15.20 1500 metri (maschile), finale
ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA
Mercoledì 17 settembre
12.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Andrea Dallavalle, Andy Diaz
12.25 Salto con l’asta (femminile), finale: Roberta Bruni
12.30 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari
13.15 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Filippo Tortu
13.49 Salto in lungo (maschile), finale: Mattia Furlani
14.03 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori
15.20 1500 metri (maschile), finale: Federico Riva
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport dalle 12.30 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.