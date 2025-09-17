Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 17 settembre, programma, streaming, azzurri in gara

I Campionati Mondiali 2025 di atletica arrivano al giro di boa mercoledì 17 settembre con la quinta delle nove giornate che compongono il programma dell’evento più importante della stagione post-olimpica. A Tokyo verranno assegnati altri quattro titoli iridati in un day-5 che si preannuncia molto importante per il progetto dell’Italia di firmare il nuovo record nazionale di medaglie in una singola edizione dei Mondiali.

Saranno addirittura dodici gli azzurri impegnati oggi nello stadio Nazionale della capitale giapponese tra qualificazioni, batterie e finali. Grande attesa per Mattia Furlani che va a caccia del podio nel salto in lungo, ma attenzione anche a due outsider come Roberta Bruni nel salto con l’asta e soprattutto Federico Riva in un’imprevedibile finale dei 1500. Debuttano in Giappone Andy Diaz e Andrea Dallavalle nelle qualificazioni del triplo oltre a Filippo Tortu (ancora in forse per un problema fisico), Fausto Desalu, Vittoria Fontana e Dalia Kaddarsi nelle batterie dei 200. Finale molto difficile da raggiungere nei 400 ostacoli per Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori e Alice Muraro, che proveranno comunque a tirar fuori la miglior prestazione dell’anno in semifinale per regalarsi una chance.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nel day-5 dei Mondiali di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Mercoledì 17 settembre

12.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni

12.10 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

12.25 Salto con l’asta (femminile), finale

12.30 200 metri (femminile), batterie

13.15 200 metri (maschile), batterie

13.49 Salto in lungo (maschile), finale

14.03 400 ostacoli (femminile), semifinali

14.30 400 ostacoli (maschile), semifinali

14.57 3000 siepi (femminile), finale

15.20 1500 metri (maschile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

Mercoledì 17 settembre

12.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

12.25 Salto con l’asta (femminile), finale: Roberta Bruni

12.30 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

13.15 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Filippo Tortu

13.49 Salto in lungo (maschile), finale: Mattia Furlani

14.03 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

15.20 1500 metri (maschile), finale: Federico Riva

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 12.30 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.