Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 15 settembre, programma, streaming, azzurri in gara

Tutto pronto per la sessione serale della terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Nello stadio Nazionale della capitale giapponese verranno assegnati altri quattro titoli iridati, con l’Italia che schiera nel complesso otto atleti tra batterie, qualificazioni e finali.

In chiave azzurra c’è grande attesa per il debutto del bronzo olimpico e campione mondiale indoor in carica Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Cominciano la loro avventura a Tokyo anche gli ostacolisti Alessandro Sibilio e Lorenzo Simonelli nelle batterie dei 400hs e 110hs, mentre Pietro Arese e Federico Riva disputeranno le semifinali dei 1500 con l’obiettivo di raggiungere l’ultimo atto. Sara Fantini sarà una delle outsider per la top5 nella finale del martello, mentre Giada Carmassi ed Elena Carraro vanno a caccia di un’impresa per superare lo scoglio delle semifinali nei 100 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella sessione serale del day-3 dei Mondiali di atletica. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI MONDIALI ATLETICA OGGI

Lunedì 15 settembre

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie

12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

12.49 Salto con l’asta (maschile), finale

13.23 110 ostacoli, batterie

14.00 Lancio del martello (femminile), finale

14.06 100 ostacoli, semifinali

14.30 1500 metri (maschile), semifinali

14.55 3000 siepi (maschile), finale

15.20 100 ostacoli, finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

Lunedì 15 settembre

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie: Alessandro Sibilio

12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Mattia Furlani

13.23 110 ostacoli, batterie: Lorenzo Simonelli

14.00 Lancio del martello (femminile), finale: Sara Fantini

14.06 100 ostacoli, semifinali: Giada Carmassi, Elena Carraro

14.30 1500 metri (maschile), semifinali: Pietro Arese, Federico Riva

15.20 100 ostacoli, finale: eventuali Giada Carmassi, Elena Carraro

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.