Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 14 settembre, programma, streaming, azzurri in gara

Quest’oggi, domenica 14 settembre, si terrà la seconda sessione serale dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. In palio altri cinque titoli iridati nello stadio Nazionale della capitale giapponese, con una grande attesa per le finali dei 100 metri donne e uomini che chiuderanno il programma odierno con i fuochi d’artificio grazie agli sprinter più veloci del pianeta.

Nel complesso vedremo in azione ben dodici atleti italiani, ma con ogni probabilità il day-2 andrà in archivio senza medaglie dopo i tre podi di ieri. Fari puntati comunque sui primatisti nazionali Zaynab Dosso e Marcell Jacobs, impegnati nelle semifinali dei 100 con il difficile obiettivo di accedere all’ultimo atto. Proveranno ad entrare in finale anche Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Manuel Lando e Stefano Sottile nel salto in alto, oltre a Gaia Sabbatini e Marta Zenoni nei 1500. Primo impegno individuale della manifestazione in batteria per i quattrocentisti Luca Sito, Edoardo Scotti, Alice Mangione e Anna Polinari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella sessione serale della seconda giornata dei Mondiali di atletica. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su Rai Sport dalle 13.00 alle 13.30 per lasciare spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI MONDIALI ATLETICA OGGI

Domenica 14 settembre

11.35 400 metri (maschile), batterie

11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni

12.12 Lancio del disco (femminile), finale

12.25 400 metri (femminile), batterie

13.20 100 metri (femminile), semifinali

13.40 Salto in lungo (femminile), finale

13.45 100 metri (maschile), semifinali

14.07 1500 metri (femminile), semifinali

14.30 10.000 metri (maschile), finale

15.13 100 metri (femminile), finale

15.20 100 metri (maschile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

Domenica 14 settembre

11.35 400 metri (maschile), batterie: Edoardo Scotti, Luca Sito

11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Manuel Lando, Matteo Sioli, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi

12.25 400 metri (femminile), batterie: Alice Mangione, Anna Polinari

13.20 100 metri (femminile), semifinali: Zaynab Dosso

13.45 100 metri (maschile), semifinali: Marcell Jacobs

14.07 1500 metri (femminile), semifinali: Gaia Sabbatini, Marta Zenoni

15.13 100 metri (femminile), finale: eventuale Zaynab Dosso

15.20 100 metri (maschile), finale: eventuale Marcell Jacobs

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su Rai Sport, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.