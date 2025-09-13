Atletica
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 13 settembre, programma, streaming, azzurri in gara
Archiviata la sessione mattutina con l’assegnazione dei primi due titoli nelle 35 km di marcia, c’è grande attesa per la sessione pomeridiana/serale della giornata d’apertura dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. Si comincia alle ore 11.05 del mattino italiano (le 18.05 locali) con un programma che prevede lo svolgimento di tre finali oltre a varie qualificazioni e batterie.
Nadia Battocletti ha ambizioni importanti nei 10.000 metri dopo l’argento olimpico di Parigi 2024 e gli svariati successi continentali nel mezzofondo tra pista, strada e cross, ma la keniana Beatrice Chebet è ampiamente favorita e si preannuncia una battaglia campale tra le altre big africane in ottica podio. Previste anche le finali del peso maschile e della staffetta 4×400 mista. Da seguire con attenzione i primatisti italiani Marcell Jacobs e Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri, ma anche la campionessa europea indoor in carica e vincitrice del diamantone Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella sessione serale della prima giornata dei Mondiali di atletica. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su Rai Sport dalle 13.00 alle 13.30 per lasciare spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO FINALI MONDIALI ATLETICA OGGI
Sabato 13 settembre
11.05 3000 siepi (maschile), batterie
11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni
11.55 100 metri (femminile), batterie
12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni
12.50 1500 metri (femminile), batterie
13.35 100 metri (maschile), batterie
14.10 Getto del peso (maschile), finale
14.30 10.000 metri (femminile), finale
15.20 4×400 (mista), finale
ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA
Sabato 13 settembre
11.05 3000 siepi (maschile), batterie: Ala Zoghlami
11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino
11.55 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso
12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Simone Bertelli, Matteo Oliveri
12.50 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni
13.35 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs
14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir
14.30 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Elisa Palmero
15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia (formazione da definire)
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su Rai Sport, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.