Atletica, Mondiali 2025: le favorite gara per gara. Tante sfide tra le donne: le pretendenti al podio

I Mondiali 2025 di atletica si disputeranno a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. Quali sono i grandi favoriti per la conquista delle medaglie iridate nelle varie gare femminili che andranno in scena in terra nipponica.

100 METRI – La statunitense Melissa Jefferson-Wooden si presenta con il miglior accredito stagionale (10.65), ma Julien Alfred da St. Lucia vuole ruggire da Campionessa Olimpica. La giamaicana Shelly-Anna Fraser-Pryce chiuderà la propria carriera, attenzione anche alle sue connazionali Shericka Jackson e Tina Clayton e alla statunitense Sha’Carri Richardson, chiamata a difendere il titolo.

200 METRI – Si dovrebbe replicare il grande tema della gara sul rettilineo: il duello tra Jefferson-Wooden e Alfred, ma attenzione anche all’ivoriana Ta Lou-Smith, alla britannica Asher-Smith e alla statunitense Brittany Brown.

400 METRI – Sydney McLaughlin-Levrone ha momentaneamente abbandonato il giro di pista con ostacoli, di cui è primatista mondiale e Campionessa Olimpica, per cimentarsi con la distanza piana dove dovrà fare i conti con la dominicana Marileidy Paulino (oro olimpico) e la bahrainita Salwa Eid Naser, senza dimenticarsi delle altre americane Aaliyah Butler e Isabella Whittaker.

4X100 – Gli USA inseguono il terzo oro di fila, ma attenzione alla grande sfida con la Giamaica e la Gran Bretagna. Più attardate la Spagna, l’Olanda e l’Italia.

4X400 – La Spagna si presenta dopo il clamoroso successo alle World Relays, gli USA dovrebbero però averne di più. All’inseguimento la Giamaica, la Gran Bretagna e l’Olanda, mentre l’Italia proverà a inserirsi.

800 METRI – La britannica Kelly Hodgkinson sarà l’atleta da battere, come dimostrato nelle ultime gare prima dei Mondiali. L’olimpionica dovrà temere la keniana Mary Moraa, la svizzera Audrey Werro, la connazionale Georgia Hunter-Bell e l’etiope Tsige Duguma.

1500 METRI – La keniana Faith Kipyegon è la favorita d’obbligo dopo aver conquistato tre titoli mondiali e tre ori olimpici: cercherà di confermarsi sulla distanza prima di provare a bissare sui 5000 metri. La connazionale Nelly Chepchirchir, l’australiana Jessica Hull, il team etiope con Diribe Welteji, la 19enne Birke Haylom e la 18enne Saron Berhe saranno le rivali di riferimento.

5000 METRI – Sembra tutto apparecchiato per il duello in salsa keniana tra Beatrice Chebet e Faith Kipyegon, con la nostra Nadia Battocletti a fare da arbitro e in piena lotta per il podio. Attenzione alle etiopi Gudaf Tsegay, Freweyni Hailu e Medina Eisa.

10.000 METRI – Nadia Battocletti si presenta con l’argento olimpico al collo, pronta a un nuovo confronto con la keniana Beatrice Chebet. Altre pretendenti saranno l’etiope Gudaf Tsegay e le keniane Janeth Chepngetich e Agnes Ngetich.

100 OSTACOLI – Masai Russell si presenta da Campionessa Olimpica e detentrice della world lead, pronta a incrociare le altre statunitense Grace Stark e Alaysha Johnson, la nigeriana Tobi Amusan (primatista mondiale), le giamaicane Ackera Nugent e Danielle Williams, ma senza sottovalutare l’olandese Nadine Visser e la svizzera Ditaji Kambundji.

400 OSTACOLI – L’olandese Femke Bol è la naturale favorita vista l’assenza di Sydney McLaughlin. Le sue rivali più accreditate saranno le statunitensi Anna Cockrell e Jasmine Jones, oltre alle giamaicane Rushell Clayton, Andrenette Knight e Shiann Salmon.

3000 SIEPI – Winfred Yavi dal Bahrain (oro olimpico e mondiale), l’ugandese Peruth Chemutai e la kazaka Norah Jeruto saranno le grandi candidate alle medaglie, ma attenzione anche alla keniana Faith Cherotich.

SALTO IN ALTO – Sfida pirotecnica tra l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, le australiane Nicola Olyslagers ed Eleanor Patterson: si volerà ad alte quote e servirà andare sopra i due metri per ambire al podio.

SALTO CON L’ASTA – La statunitense Nina Kennedy, Campionessa Olimpica e del mondo, non difenderà il titolo a causa di un infortunio. La favorita diventa l’altra americana Katie Moon (fresca vincitrice della Diamond League), ma attenzione alla world leader Amanda Moll e l’eterna Sandi Morris, oltre alla svizzera Angelica Moser e alla slovena Tina Sutej.

SALTO IN LUNGO – La nostra Larissa Iapichino si giocherà una medaglia fronteggiando la statunitense Tara Davis-Woodhall (Campionessa Olimpica), la tedesca Malaika Mihambo (già iridata), la svizzera Annik Kaelin, la spagnola Fatima Diame, la nigeriana Ese Brume.

SALTO TRIPLO – La venezuelana Yulimar Rojas si presenta senza gare stagionali all’attivo, ma ha vinto sette titoli iridati tra indoor e outdoor. La dominicense Thea LaFond è Campionessa Olimpica, le cubane Leyanis Perez Hernandez e Liadagmis hanno disputato la migliore stagione internazionale, attenzione alla giamaicana Shanieka Ricketts.

GETTO DEL PESO – La statunitense Chase Jackson ha nel mirino il terzo titolo di fila ed è attesa dal grande confronto con la canadese Sarah Mitton e con l’olandese Jessica Schilder, senza dimenticarsi della tedesca Yemisi Ogunleye (Campionessa Olimpica) e della veterana cinese Gong.

LANCIO DEL DISCO – Valarie Allman andrà a caccia del primo titolo mondiale dopo un bronzo e un argento, incrociando la cinese Feng Bin e la croata Sandra Elkasevic.

LANCIO DEL MARTELLO – La canadese Camryn Rogers è la favorita d’obbligo, ma le statunitensi DeAnna Price, Brooke Andersen e Janee’ Kassanavoid mirano al trono insieme all’eterna polacca Anita lodarczyk e alla cinese Zhao Jie.

TIRO DEL GIAVELLOTTO – L’austriaca Victoria Hudson, la greca Elina Tzengko e la serba Adriana Vilagos sembrano avere qualcosa in più, ma attenzione all’argento olimpico Jo-Ané Du Plessis-Van Dyk dal Sudafrica e alla giapponese Haruka Kitaguchi, chiamata a difendere il titolo.

20 KM e 35 KM DI MARCIA – La spagnola Maria Perez sarà chiamata a difendere entrambi i titoli e sarà tra le favorite d’obbligo. Antonella Palmisano proverà a salire sul podio dopo il bronzo di due anni fa nella distanza più corta e poi si cimenterà anche nella prova lunga, al pari della peruviana Kimberly Garcia Leon. La giapponese Nanako Fuji vanta il miglior accredito nella 20 km, la cinese Yang Jiayu si presenta da Campionessa Olimpica ma non ha mai gareggiato in stagione.

MARATONA – L’etiope Tigst Assefa, argento olimpico a Parigi, ha vinto la maratona di Londra con il record del mondo women only e affronterà la connazionale Asefa Kebede e le keniane Peres Jepchirchir e Magdalyne Masai.