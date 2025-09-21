Atletica
Atletica, Lilian Odira sorprende le britanniche e vince gli 800 ai Mondiali
La keniana Lilian Odira vince in rimonta gli 800 metri femminili dei Mondiali 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: l’africana con un gran finale mette nel sacco le avversarie britanniche, Georgia Hunter Bell, argento, e Keely Hodgkinson, bronzo.
Con un gran rush finale la keniana Lilian Odira si impone in rimonta con il crono di 1:54.62, record dei Campionati, e brucia la britannica Georgia Hunter Bell, argento con il tempo di 1:54.90, primato personale, la quale a sua volta beffa la connazionale Keely Hodgkinson, bronzo in 1:54.91.
Resta ai piedi del podio la keniana Sarah Moraa, quarta nonostante il personale in 1:55.74, davanti alla statunitense Sage Hurta-Klecker, quinta col personale in 1:55.89. Sesta l’elvetica Audrey Werro in 1:56.17, che precede la keniana Mary Moraa, settima con lo stagionale in 1:57.10, infine è ottava l’australiana Jessica Hull in 1:57.30.
ORDINE D’ARRIVO 800 FEMMINILI
1 Lilian ODIRA KEN 1:54.62 CR
2 Georgia HUNTER BELL GBR 1:54.90 PB
3 Keely HODGKINSON GBR 1:54.91
4 Sarah MORAA KEN 1:55.74 PB
5 Sage HURTA-KLECKER USA 1:55.89 PB
6 Audrey WERRO SUI 1:56.17
7 Mary MORAA KEN 1:57.10 SB
8 Jessica HULL AUS 1:57.30