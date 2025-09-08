Atletica, la grande incognita Gianmarco Tamberi ai Mondiali. Obiettivo finale, ma se stupisse…

Ci sarà anche Gianmarco Tamberi tra i partecipanti della gara maschile di salto in alto ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il fuoriclasse marchigiano ha infatti deciso pochi giorni fa di volare in Giappone per prendere parte alla rassegna iridata, nonostante una stagione sin qui molto complicata a livello di risultati.

Gimbo tornerà dunque sulla pedana che gli regalò il titolo olimpico nel 2021 (insieme a Mutaz Barshim) per provare a difendere il titolo mondiale ottenuto nel 2023 a Budapest, anche se le premesse della vigilia non sono particolarmente incoraggianti. Quest’anno la stella azzurra ha gareggiato poco a causa di alcuni problemi fisici e vanta come primato stagionale il 2.20 dello scorso 10 agosto a Heilbronn, una misura molto lontana dai vertici globali della specialità.

“È una sfida molto complicata che però mi gasa e mi dà motivazioni, io vivo di queste cose. Sento che la condizione è in crescita, sto migliorando e ho voglia di mettermi in gioco. La scelta è stata difficile perché si tratta di lasciare a casa mia moglie Chiara con la piccola Camilla, ma ho deciso insieme a lei e finché sarò un professionista, devo prendere scelte da professionista. Ci vediamo a Tokyo, sperando che ne varrà la pena“, l’annuncio di Tamberi sul suo canale Youtube.

Vedremo se in pochi giorni il 33enne nativo di Civitanova Marche sarà in grado di trovare il picco di forma senza ulteriori intoppi, candidandosi a quel punto per un possibile posto in finale. Superare le qualificazioni rappresenta ad oggi probabilmente l’obiettivo realistico di Gimbo, ma se dovesse ritrovare in qualche modo delle buone sensazioni a livello fisico allora potrebbe inventarsi qualcosa di speciale anche in ottica podio esaltandosi quando più conta come ci ha abituato nel corso della sua carriera.