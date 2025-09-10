Atletica, la 4×100 mista alle Olimpiadi 2028: decisa la distribuzione delle frazioni uomo-donna

La 4×100 mista sarà una delle grandi novità nei prossimi anni per quanto riguarda l’atletica e sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove verrà inserito come evento nel pieno rispetto della sempre più diffusa volontà di dare spazio a gare che prevedono la concomitante presenza di uomini e donne. Il Consiglio di World Athletics si è riunito alla vigilia dei Mondiali 2025 di atletica, che si disputeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre, e ha ratificato alcune norme riguardo a questa staffetta.

Il punto più importante riguarda la distribuzione delle quattro frazioni che saranno nell’ordine: uomo, donna, uomo, donna. Il passaggio di testimone tra atleti di sesso diverso risulterà cruciale considerando il differente livello del gesto atletico e la sensazione è che il risultato della 4×100 mista dipenderà poi da quei passaggi di testimone. Inizialmente si pensava a un donna-donna, uomo-uomo con solo la “cerniera” a rappresentare uno snodo e invece si è deciso di rimescolare le carte.

Questa gara non sarà presente agli imminenti Mondiali e il nuovo format debutterà in occasione delle World Relays 2026, che si disputeranno la prossima primavera in Botswana. Si è parlato anche di una modifica del percorso di qualificazione, che dovrebbe tornare a basarsi un sistema unificato di temi e non al combinato ranking+crono.