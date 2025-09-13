Atletica, Italia distante dal podio nella finale della 4×400 mista ai Mondiali. Oro agli Stati Uniti

Va in archivio con una brutta prestazione di squadra per l’Italia la finale della 4×400 mista in chiusura della prima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Il quartetto azzurro composto da Luca Sito, Anna Polinari, Vladimir Aceti e Alice Mangione ha chiuso in settima posizione, perdendo quasi subito contatto dal gruppo di testa ed uscendo quindi dalla lotta per le medaglie.

L’inserimento di Sito al posto di Edoardo Scotti rispetto alle batterie mattutine non ha sortito gli effetti sperati, con il lombardo che ha aperto la staffetta in 46.04 confermando i segnali poco incoraggianti degli ultimi mesi dopo l’infortunio. Polinari, costretta ad un difficile inseguimento in solitaria, si è peggiorata rispetto alla semifinale con un 51.22 lanciato che ha spento definitivamente le residue speranze italiane di tornare in lizza per il podio.

Aceti e Mangione, ormai troppo distanti dalle prime sei formazioni, si sono limitati a battere il Giappone padrone di casa arrivando al traguardo in 3:15.82, un tempo distante addirittura sei secondi dal record nazionale stabilito lo scorso 29 giugno a Madrid. La vittoria è andata invece agli Stati Uniti in 3:08.80 (record dei Campionati eguagliato) con Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver e Alexis Holmes, precedendo i Paesi Bassi di Femke Bol (argento con 3:09.96) ed il Belgio (bronzo con 3:10.61).