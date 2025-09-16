Atletica, Francesco Pernici: “Darò cuore e gambe per cercare di centrare la finale”

Con il secondo posto in 1’45″11 nella quinta delle sette batterie degli 800 metri piani maschili, l’azzurro Francesco Pernici centra l’accesso diretto alle semifinali, senza dover attendere i tempi di ripescaggio, ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: l’azzurro ha commentato quanto fatto ai microfoni di Rai Sport HD.

L’italiano è visibilmente soddisfatto del riscontro ottenuto: “Sono molto contento della prova di oggi, il lavoro fatto con il mio allenatore ha dato i suoi frutti. Sono molto contento, adesso bisogna rimanere tranquilli e concentrati, perché abbiamo solo fatto un passo, ce ne sarà un altro importantissimo dopodomani. Darò cuore e gambe per cercare di acchiappare la finale, nonostante sia consapevole che sarà molto difficile, visto il livello di quest’anno“.

Il racconto della gara: “C’è stato un momento, dopo la campana, intorno ai 450 metri, dove mi sono trovato in una situazione abbastanza difficile, poi si è aperto un varco proprio ai 500 metri e ho detto ‘Qui bisogna cogliere l’occasione’, e negli ultimi 150 metri se si voleva passare bisognava rischiare di uscire anche in terza corsia, e così ho fatto, poi una volta che ho visto il trio di testa ho detto ‘Voglio la semifinale, lo devo fare per i sacrifici’, proprio perché ci tengo a concludere nel migliore dei modi questa stagione“.