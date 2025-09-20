Atletica, Fausto Desalu: “Pensavo che Jacobs fosse inciampato, sicuramente potevamo fare bene”

C’è grande amarezza nelle parole dei compagni di squadra di Marcell Jacobs, dopo il mancato passaggio in finale della staffetta 4×100 metri piani maschile dell’Italia ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: azzurri eliminati a causa di un contatto con il Sudafrica, con il successivo ricorso della FIDAL che è stato rigettato.

Fausto Desalu: “Ho visto il tempo di reazione, un po’ altino, dopo mi sono comportato abbastanza bene. Marcell mi ha spiegato dopo, io pensavo fosse inciampato in partenza, invece mi ha spiegato dopo che è stato colpito da un sudafricano. Peccato, perché sicuramente potevamo fare bene“.

Lorenzo Patta: “Ci dispiace tanto perché eravamo carichi, nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto durante l’anno. Siamo arrivati qui pronti, quindi ci dispiace parecchio“. Matteo Melluzzo: “Abbiamo provato a fare il massimo, l’obiettivo era di arrivare al traguardo“.