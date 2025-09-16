Atletica, Erika Saraceni: “Non vedo l’ora di continuare a gareggiare tra i grandi”

Erika Saraceni non è riuscita a centrare la finale del salto triplo femminile ai Mondiali 2025 di atletica leggera: a Tokyo, in Giappone, l’azzurra ha effettuato un solo tentativo valido, lungo 13.82 metri, seguito poi da due nulli, e la misura si è rivelata insufficiente per l’accesso tra le migliori 12. L’italiana ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD al termine delle qualificazioni.

L’analisi della prestazione odierna: “Alla fine l’obiettivo era arrivare bene agli Europei Under 20, poi alla fine sono riuscita ad entrare nel ranking e quindi ho continuato ad allenarmi nonostante avessi un piccolo problema. Sono arrivata qui non in forma tanto quanto agli Europei Under 20, però diciamo che un po’ di speranza c’era. Oggi non avevo male alla gamba, alla fine ho visto che la misura di ingresso per la finale non era così impossibile, purtroppo però è andata com’è andata“.

L’azzurra ha inizialmente gareggiato con una vistosa fasciatura: “In quel di Tampere è successo che ho risentito una vecchia lesione che avevo, che in realtà è una cicatrice, e quindi non era abbastanza elasticizzata. Sono arrivata qui che avevo ancora il fastidio, però in gara non c’era più, forse sarà stata l’adrenalina, e quindi speravo di riuscire a gareggiare senza pensieri per la testa. E’ andata così, non posso farci nulla. Non vedo l’ora di continuare a fare le gare tra i grandi“.