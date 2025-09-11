Atletica, come arrivano gli italiani nei ranking stagionali prima dei Mondiali? Tutti i piazzati in top10

I ranking mondiali di World Athletics, la Federazione Internazionale di atletica leggera, si stilano prendendo in considerazione i migliori cinque risultati conseguiti da ogni atleti nel corso dell’ultimo biennio. Ogni riscontro assegna un determinato numero di punti in base all’importanza dell’evento in cui lo si è conseguito (le Olimpiadi valgono più di un meeting), al piazzamento finale e alla bontà tecnica della prestazione (correre i 100 metri in 9.90 è più remunerativo che un 10.10).

Queste graduatorie servono anche a completare le liste dei partecipanti ai Mondiali e sono indicative della gerarchie di una determinata specialità. Diversi italiani sono ben posizionati: Nadia Battocletti è eccellente seconda sui 10.000 metri e terza sui 5.000 metri; Larissa Iapichino e Mattia Furlani sono rispettivamente terza e seconda nel salto in lungo; Leonardo Fabbri è quarto nel getto del peso; Gianmarco Tamberi è ottavo nel salto in lungo; Andy Diaz è primo nel salto triplo; Marcell Jacobs è ottavo sui 100 metri.

Massimo Stano è primo nella 35 km di marcia e quarto nella 20 km di marcia, ma non parteciperà ai Mondiali a causa di un infortunio. Lorenzo Simonelli e Alessandro Sibilio sono al limitare della top-10 tra 110 ostacoli e 400 ostacoli, proprio come Antonella Palmisano (20 km di marcia), Daisy Osakue (lancio del disco) e Sara Fantini (lancio del martello).

Se si osservano le graduatorie per le prestazioni stagionali, allora il discorso cambia. Nadia Battocletti è quarta sui 5000 metri (14:23.15), Larissa Iapichino è terza (7.06), Antonella Palmisano è seconda sui 35 km di marcia (2h39:35) davanti a Nicole Colombi (quarta, 2h41:47) ed Eleonora Giorgi (quinta, 2h41:45). Stefano Sottile e Matteo Sioli sono rispettivamente settimo e nono nel salto in alto con 2.31 e 2.30, Mattia Furlani è secondo nel salto in lungo con 8.37, Andy Diaz e Leonardo Fabbri detengono la world lead tra salto triplo (17.80) e getto del peso (22.82), Massimo Stano è primo nella 35 km di marcia con 2h20:43 ma sarà assente.

ITALIANI NEL RANKING MONDIALE (TOP-20)

MASCHILE

100 metri: Marcell Jacobs, ottavo

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli, 14mo

400 ostacoli: Alessandro Sibilio, 13mo

Salto in alto: Gianmarco Tamberi, ottavo; Stefano Sottile, nono; Matteo Sioli, 12mo; Marco Fassinotti, 18mo (non convocato per i Mondiali)

Salto in lungo: Mattia Furlani, secondo

Salto triplo: Andy Diaz, primo

Getto del peso: Leonardo Fabbri, quarto; Zane Weir, decimo

20 km di marcia: Massimo Stano, quarto (assente ai Mondiali); Francesco Fortunato, 13mo

35 km di marcia: Massimo Stano, primo (assente ai Mondiali); Riccardo Orsoni settimo; Matteo Giupponi 15mo; Teodorico Caporaso, 18mo; Aldo Andrei, 19mo.

FEMMINILE

100 metri: Zaynab Dosso, 13ma

1500 metri: Marta Zenoni, 16ma

5000 metri: Nadia Battocletti, terza

10000 metri: Nadia Battocletti, seconda

100 ostacoli: Giada Carmassi, 19ma

400 ostacoli: Ayomide Folorunso, 13ma

Salto con l’asta: Roberta Bruni, decima; Elisa Molinarolo, 13ma

Salto in lungo: Larissa Iapichino, terza

Lancio del disco: Daisy Osakue, 12ma

Lancio del martello: Sara Fantini, 15ma

20 km di marcia: Antonella Palmisano, 12ma

35 km di marcia: Nicole Colombi, seconda; Federica Curiazzia, quinta