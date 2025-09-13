Atletica, Bertelli e Oliveri esclusi dalla finale del salto con l’asta ai Mondiali. Duplantis in controllo

Non ci sarà nessun italiano al via della finale maschile di salto con l’asta ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Simone Bertelli e Matteo Oliveri erano chiamati ad una piccola grande impresa per superare le qualificazioni della rassegna iridata, un obiettivo che si è rivelato forse ancor più arduo del previsto alla luce del livello degli avversari.

Gara da dimenticare purtroppo per Oliveri, capace di spingersi quest’anno fino a 5.71 (nuovo primato personale), che ha collezionato tre nulli alla misura d’ingresso uscendo di scena già a 5.40 e venendo subito eliminato. Niente da fare anche per Bertelli, che si è tolto perlomeno la soddisfazione di effettuare due salti validi a 5.40 (in seconda prova) e 5.55 (al primo tentativo).

Il fresco Campione d’Europa U23 si è poi fermato con tre errori a 5.70, misura che gli avrebbe consentito di eguagliare il primato personale e di continuare ad inseguire una difficile qualificazione. A conti fatti sarebbe servito un 5.75 (superato da dodici atleti) per entrare in finale. Nessun problema ovviamente per tutti i big ed in particolare per il fenomeno svedese Armand Duplantis, che ha archiviato la pratica con due soli salti (5.55 e 5.75).