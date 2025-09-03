Arrampicata Sportiva: torna in scena la Coppa del Mondo a Koper. Il Lead si prepara ai Mondiali

Dopo una pausa estiva di qualche settimana, la Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva è pronta a tornare in scena. L’appuntamento è con il Lead, nella località slovena di Koper: fra il 5 e il 6 settembre.

L’occasione sarà ghiotta per gli specialisti al maschile e al femminile di provare a ottenere un’affermazione di tappa e di mettere nel mirino i Mondiali 2025, che si terranno a Seul, in Corea del Sud, fra il 21 e il 28 settembre prossimi.

Fra le squadre presenti anche l’Italia che a Capodistria schiererà ben 10 elementi: 6 uomini e 4 donne, con la stella Laura Rogora, che proverà ancora una volta a ottenere un podio nel massimo circuito globale, e quel Filip Schenk desideroso di risistemarsi fra i primi 3 in classifica dopo aver fatto segnare un positivo risultato nell’evento CdM di Chamonix, a metà luglio.

Le premesse per un contest di assoluto livello ci sono tutte. Occhi puntati, fra gli altri climbers su: la britannica Erin McNeice e la coreana Chaehyun Seo al femminile e su i nipponici Sorato Anraku e Satone Yoshida al maschile, senza dimenticare lo spagnolo Alberto Gines Lopez.