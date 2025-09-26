Arrampicata sportiva, Placci ottavo nella lead ai Mondiali. Fuori in semifinale Rogora e Schenk

Assegnati i titoli nella lead, maschile e femminile, ai Mondiali senior 2025 di arrampicata sportiva, in corso di svolgimento a Seul, in Corea del Sud: Giovanni Placci, unico azzurro a raggiungere l’ultimo atto, si classifica ottavo ed ultimo in finale, mentre escono in semifinale sia Filip Schenk, 18°, che Laura Rogora, nona e prima delle escluse tra le donne.

Nell’atto conclusivo maschile la medaglia d’oro va al padrone di casa sudcoreano Lee Dohyun, che si impone con lo score di 43+, andando a precedere i nipponici Satone Yoshida, d’argento con 43+, e Taisei Homma, di bronzo a quota 42+. In finale chiude in ottava ed ultima posizione Giovanni Placci, che si ferma a 30+, mentre esce di scena in semifinale l’altro italiano Filip Schenk, 18° con 38+ sui 24 atleti in gara.

Nella finale femminile il titolo iridato va alla slovena Janja Garnbret, assoluta dominatrice, che dopo aver vinto qualificazioni e semifinale, domina anche l’ultimo atto, raggiungendo il top. A completare la doppietta è la connazionale Rosa Rekar, seconda con 45, mentre sale sul gradino più basso del podio la padrona di casa sudcoreana Seo Chaehyun, terza con 44+. In semifinale si ferma la corsa di Laura Rogora, che si classifica nona con 32 ed è la prima delle escluse dall’atto conclusivo.