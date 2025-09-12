Arrampicata sportiva: Meng e Katibin segnano il passo nelle qualificazioni dello speed a Guiyang

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva, prima dello svolgimento dei Mondiali – in programma a Seul, dal 21 al 28 settembre – si è ufficialmente aperta a Guiyang, in Cina. Ecco come sono andate le cose nelle qualificazioni dello Speed, specialità di scena sulle pareti asiatiche. Sia al femminile sia al maschile, non erano presenti atleti in gara.

Donne

Con il tempo di 6.372, la cinese Shixue Meng segna il passo prendendosi la testa di serie numero 1 in vista del tabellone ad eliminazione diretta di domani. Faranno parte del contest di sabato, fra le altre, anche la coreana Jimin Jeong (3a con 6.49), la statunitense (4a con 6.525) e l’indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi (8a con 6.686). Ultimo tempo buono, il 16esimo, quello della nipponica Ren Koyamatsu (7.23).

Uomini

Gli indonesiani Kiromal Katibin e Raharjati Nursamsa fanno rispettivamente segnare il primo e il secondo tempo con 4.862 e 4.865. Completa la sua performance con il 6° tempo Jianguo Long (4.954), uno dei padroni di casa, mentre lo statunitense Sam Watson si prende la 10a testa di serie (4.977), con l’ucraino Hryhorii Ilchyshyn (5.143).

Domani si assegneranno le vittorie di tappa: si parte con gli ottavi di finale. Una manche secca: chi vince va avanti, chi perde si ferma.