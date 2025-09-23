Arrampicata sportiva: Matteo Reusa strappa il pass per le semifinali del boulder maschile

Continuano a Seul i Mondiali 2025 di arrampicata sportiva, che nella notte italiana hanno proposto la sessione di qualifica del boulder maschile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Il fortissimo nipponico Sorato Anraku ha lanciato un messaggio chiaro: sulle pareti coreane vuole vincere l’oro. Il giapponese ha infatti messo a referto uno score di 94.9 andando a precedere il connazionale Meichi Narasaki, secondo a 94.4, con il padrone di casa Dohyun Lee, terzo a 80.0.

In casa Italia, riesce a strappare il pass per la semifinale Matteo Reusa. L’azzurro con il punteggio di 64.4 ha chiuso la sua prova nel gruppo del 25esimo e ultimo posto utile per il secondo turno eliminatorio, quello della semifinale, mentre Luca Boldrini (33esimo), Nicolò Sartirana (40esimo) e Michael Piccolruaz (67esimo) sono stati tutti eliminati.

Più tardi invece sarà il turno delle specialiste del boulder al femminile. L’Italia proverà ancora a ottenere almeno un passaggio in semifinale: grande attenzione su Camilla Moroni, senza dimenticare Stella Giacani, Giorgia Tesio.