Arrampicata sportiva: l’Italia si “aggrappa” a Camilla Moroni nel boulder dei Mondiali

I Mondiali 2025 di arrampicata sportiva vanno verso la loro conclusione. A Seoul, dopo le assegnazioni iridate fra speed e lead, sarà il momento del boulder che mette in palio i titoli femminili e maschili dopo le prove di qualificazione di qualche giorno fa.

Boulder Femminile

Sarà la prima prova in calendario. L’Italia fra i “blocchi” delle pareti coreane punta forte su Camilla Moroni: l’azzurra si è attestata al 7° posto in qualifica e in semifinale proverà a superare il taglio per entrare fra le migliori 8 del pianeta. In stagione ha messo a referto, in Coppa del Mondo, l’ottimo 3° posto a Curitiba in Brasile e il buon 4° posto di Innsbruck in Austria.

A livello generale, occhi puntati sulla francese Oriane Bertone – certamente la favorita, almeno sulla carta – e sulle nipponiche Miho Noaka e Mao Nakamura, a cui aggiungere la statunitense Annie Sanders e la fuoriclasse slovena Janja Garnbret, che si è già messa in tasca l’oro nella lead.

Boulder Maschile

Non vi saranno italiani nelle fasi finali, con Matteo Reusa che ha sfiorato l’accesso alle semifinali. Così come al femminile con Garnbret, anche al maschile la possibilità di doppietta lead + boulder – retaggio del vecchio ciclo olimpico, arrivato sino a Parigi 2024, con le prove in combinata – è aperta, visto che il padrone di casa Dohyun Lee può provare a far saltare il banco.

Il coreano se la dovrà vedere con la “squad” giapponese formata da un Sorato Anraku desiderosi di salire sul gradino più alto del podio e dai connazionali Meichi e Tomoa Narasaki. Oltre a loro, riflettori orientati sul francese Mejdi Schalk e sul britannico Toby Roberts, medaglia d’oro a Parigi 2024 proprio nella “fu” combinata, che da Los Angeles 2028 verrà smembrata per assegnare titoli e allori nelle tre singole specialità di questo sport.

I Mondiali 2025 di arrampicata devono ancora trovare regine e re per le ultime gare in agenda di una rassegna altamente spettacolare e ricca di colpi di scena.