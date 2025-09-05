Arrampicata Sportiva: Laura Rogora accede alla finale del Lead di Koper. L’azzurra punta al podio

La tappa di Lead della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva, in corso di svolgimento a Koper, ha dato i suoi primi verdetti, tanto al femminile quanto al maschile. Ecco come sono andate le cose sulle pareti slovene.

Lead Femminile

Ottime notizie per i colori italiani. Laura Rogora si qualifica per la finale di domani al termine di una brillante semifinae, che l’ha vista chiudere al terzo posto con lo score di 47; mentre l’eliminatoria ha visto la forte padrona di casa Janja Garnbret e la coreana Chaehyun Seo completare le proprie prove entrambe a 48. Nulla da fare invece per Ilaria Scolaris (35esima) e Giulia Bernardini (54esima): tutte e due out al primo turno.

Lead Maschile

Il 41+ del nipponico Sorato Anraku vale la migliore prestazione delle semifinali, con l’asiatico che lancia un messaggio al resto della compagnia. Non riescono ad accedere all’ultimo atto invece i tre rappresentanti azzurri capaci di superare il primo turno: Filip Schenk (11esimo a 33+), Stefano Ghisolfi (14esimo a 28+) e Giovanni Placci (15esimo a 27+).

Domani le migliori otto al femminile e i migliori otto al maschile si contenderanno la vittoria di tappa a Capodistria: il via delle gare che valgono i posti sul podio è fissato per le ore 20.