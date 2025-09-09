Arrampicata sportiva: Italia assente nella tappa di Coppa del Mondo di Guiyang. Obiettivo Mondiali

L’Italia dell’arrampicata sportiva, in particolare quella del comparto dello speed, non sarà presente all’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025, a Guiyang, in Cina prima dei Mondiali.

Un “turno di riposo” per preparare al meglio l’appuntamento iridato, che si terrà poi a Seul – in Corea del Sud – dal 21 al 28 settembre, con l’obiettivo di affinare la preparazione e cercare di andare a caccia di ottime prestazioni e, perché no, magari anche medaglie.

Nessuno dei portacolori azzurri sarà quindi impegnato sulle pareti cinesi, dopo che la scorsa settimana nel Lead di Koper, in Slovenia, Laura Rogora era stata capace di arrivare sino al terzo posto nel contest femminile; non una novità per la romana di nascita che in questa stagione ha messo insieme ben tre piazzamenti fra le migliori.

Matteo Zurloni, Ludovico Fossali e compagni, dopo aver disputato i World Games qualche settimana fa, torneranno direttamente in scena sul palcoscenico globale coreano, con la speranza di giocare qualche brutto scherzo ai “Big” della categoria.