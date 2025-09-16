Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Rogora, Zurloni e Moroni guidano gli azzurri

L’Italia punta ad essere protagonista ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva, che si disputeranno a Seoul (Corea del Sud) dal 22 al 28 settembre. Verranno messi in palio sei titoli, proprio come alle Olimpiadi di Los Angeles, dove per la prima volta ogni singola specialità garantirà un titolo. La nostra Nazionale si presenterà in terra asiatica con 19 azzurri (dodici uomini e sette donne), tra cui spicca Laura Rogora. La Campionessa d’Europa di lead ha conquistato tre podi stagionali in Coppa del Mondo e punterà a una medaglia.

Ad affiancarla nella disciplina tecnica ci saranno anche Ilaria Scolaris, Filip Schenk, Giorgio Tomatis e Giovanni Placci. Il nome di lusso nel boulder sarà invece quello di Camilla Moroni (terza in una prova di Coppa del Mondo a inizio stagione), che sarà spalleggiata da Stella Giacani, Giorgia Tesio, Nicolò Sartirana, Michael Piccolruaz, Luca Boldrini e Matteo Reusa.

Matteo Zurloni sarà chiamato a difendere il titolo iridato nello speed. Anche Ludovico Fossali annovera un oro mondiale nella velocità pura e proverà a brillare come Giulia Randi (bronzo europeo), ma attenzione anche a Luca Robbiati, Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos, Beatrice Colli.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI ARRAMPICATA SPORTIVA 2025

UOMINI

LEAD: Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Giovanni Placci.

BOULDER: Nicolò Sartirana, Michael Piccolruaz, Luca Boldrini, Matteo Reusa.

SPEED: Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Luca Robbiati, Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos.

DONNE

LEAD: Laura Rogora, Ilaria Scolaris.

BOULDER: Camilla Moroni, Stella Giacani, Giorgia Tesio.

SPEED: Beatrice Colli, Giulia Randi.