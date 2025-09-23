Arrampicata sportiva: Camilla Moroni c’è! L’azzurra avanza alle semifinali del boulder femminile. Out Tesio e Giacani

Nuovo giro di qualificazioni ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva, in corso di svolgimento a Seoul. Sulle pareti coreane, dopo la sessione eliminatoria iniziale maschile, è stata la volta del boulder femminile.

A marcare il passo sono state l’israeliana Tamar Cohen (124.5) e la giapponese Futaba Ito (124.9), in una lista di climbers che nel gruppo delle terze comprende anche grossi calibri come la fortissima francese Oriana Bertone (124.6) e la slovena Janja Garnbret (124.6).

Bene anche Camilla Moroni: l’azzurra, che nutre chance di un piazzamento fra le migliori, non sbaglia. Settima posizione per lei a 109.7, in coabitazione con la nipponica Mao Nakamura.

Fuori di pochissimo dalle migliori 24 invece, Giorgia Tesio 27esima a 69.8, con il limite fissato a 84.8 dalla slovena Jennifer Eucharia Buckley, e Stella Giacani, 31esima a 54.6.

Le semifinali sono previste, insieme alle finali, nella notte e nella mattinata italiana di sabato 27 settembre.