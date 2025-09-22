Arrampicata Sportiva

Arrampicata sportiva, ai Mondiali tre azzurri approdano in semifinale nel lead

Roberto Santangelo

Pubblicato

3 minuti fa

il

Laura Rogora / LaPresse

A Seul, in Corea del Sud, passano agli archivi in scena le qualificazioni del lead nell’ambito dei Mondiali senior 2025 di arrampicata sportiva: dei 5 azzurri al via, ben 3 hanno accesso alle semifinali a 24, ovvero Laura Rogora tra le donne e Giovanni Placci e Filip Schenk tra gli uomini.

Nelle qualificazioni femminili Laura Rogora si classifica settima a quota 7.42, staccando il pass per il penultimo atto, mentre non riesce ad entrare in top 24 Ilaria Scolaris, che termina 50ma con 49.19. Il miglior riscontro in assoluto è quello della slovena Janja Garnbret con 1.22.

Nelle qualificazioni maschili, invece, sono due gli azzurri che raggiungono la semifinale: 14° posto per Giovanni Placci con 16.49, 16ma piazza per Filip Schenk a quota 19.44. Sfiora soltanto la top 24, invece, Giorgio Tomatis, eliminato in 29ma posizione con 26.41. Il migliore del lotto risulta essere lo spagnolo Alberto Gines Lopez con 2.5.

