Arrampicata: la Cina fa la voce grossa in casa. Meng e Chu vincono nello Speed di Guiyang

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva, prima dei Mondiali di Seul, in programma dal 21 al 28 settembre, ha espresso i suoi verdetti a Guiyang. Ecco come sono andate le cose sulle pareti cinesi, con le specialiste e gli specialisti dello Speed.

Femminile

Shixue Meng piazza l’acuto vincente al termine di un percorso favoloso imponendosi nella finalissima, con il crono di 6.30. La padrona di casa batte nel testa a testa conclusivo la coreana Jimin Jeong, seconda a 6.36. Terzo posto invece appannaggio della statunitense Emma Hunt, che nella finale valida per il gradino più basso del podio sale la parete in 6.44, mentre l’altra cinese in concorso Yafei Zhou completa la sua prova cadendo, purtroppo per lei.

Maschile

Shouhong Chu sorprende tutti vincendo con il crono in finale di 4.79, due decimi meglio del giapponese Ryo Omasa – secondo – nello “showdown” che ha assegnato la vittoria di tappa. Terzo posto per il tedesco Leander Carmanns, capace di stupire con il 4.98 del contest per il 3° posto, rispetto ai 5.11 dell’ucraino Yaroslav Tkach, e di eliminare negli ottavi di finale il forte americano Samuel Watson e ai quarti l’indonesiano Raharjati Nursamsa.

Non c’erano italiani in gara: gli azzurri hanno deciso di saltare questo meeting per preparare al meglio l’evento iridato che, come detto in precedenza, si terrà a fine settembre nella capitale della Corea del Sud.