Arrampicata, Aleksandra Miroslaw domina lo speed dei Mondiali con il record del mondo! Colli out agli ottavi

Aleksandra Miroslaw si è laureata Campionessa del Mondo di speed, imponendosi sulla parete di Seoul (Corea del Sud) con tanto di record del mondo. La fuoriclasse polacca si è imposta nella disciplina più veloce con il tempo di 6.03, battendo in finale la cinese Lijuan Deng (6.22). La 31enne si è confermata l’atleta migliore in questa specialità, firmando la doppietta dei grandi talenti dopo il trionfo dello scorso anno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta della terza apoteosi iridata per la nativa di Lublino, che aveva già trionfato a Innsbruck nel 2018 e a Hachioji nel 2019, a cui fecero seguito i bronzi del 2021 e del 2023: nelle ultime cinque edizioni a cui ha preso parte è sempre salita sul podio, a riprova di uno strapotere acclarato. La polacca ha ritoccato di tre centesimi il suo primato mondiale: il 5 agosto 2024, infatti, fece festa ai Giochi con 6.06, abbassandolo di ben 18 centesimi rispetto al suo riscontro del 2023.

Il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove inseguirà un nuovo ruggito a cinque cerchi, è incominciato nel miglior modo possibile per un fenomeno che in questa stagione ha vinto due tappe di Coppa del Mondo su quattro disputate. Gli altri due gradini del podio sono cinesi: seconda la già citata Deng, terza Yafei Zhou, che nella sfida per il bronzo ha prevalso per quattro centesimi ai danni della sudcoreana Jimin Jeong (6.34 a 6.38).

La nostra Beatrice Colli, unica italiana ad avere superato le qualificazioni, è stata eliminata agli ottavi di finale: nel primo turno a eliminazione diretta si è dovuta inchinare al cospetto della cinese Yumei Qin per otto centesimi (6.81 a 6.89). Domani spazio allo speed maschile, l’Italia giocherà carte importanti come Matteo Zurloni e Ludovico Fossali, entrambi già Campioni del Mondo.