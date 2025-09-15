Armand Duplantis senza limiti: ennesimo record del mondo, infranta la barriera dei 6,30!

Uno sfavillante Armand Duplantis si esalta sulla pedana dello stadio Nazionale di Tokyo e regala grande spettacolo anche in occasione della finale del salto con l’asta ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, vincendo in scioltezza la medaglia d’oro per poi chiudere in bellezza la serata nipponica con il nuovo record del mondo dopo aver superato i 6.30.

Si tratta del quattordicesimo primato mondiale assoluto in carriera per il fenomeno svedese classe 1999, che conquista il terzo titolo iridato consecutivo all’aperto ed il sesto complessivo considerando anche la tripletta indoor 2022-2023-2025. Duplantis, che aveva cominciato la sua sequenza di world record l’8 febbraio 2020 a Torun con 6.17, è riuscito ad aggiungere 13 centimetri nel giro di cinque anni e mezzo (migliorandosi sempre 1 cm alla volta).

Mondo ha disputato una gara eccezionale sulla pedana che gli regalò nel 2021 il primo dei suoi due ori olimpici, superando senza errori 5.55, 5.85, 5.95, 6.00, 6.10 (misura già sufficiente per la vittoria) e 6.15 per poi fallire di un soffio i primi due assalti al record. Ci è voluta infatti la terza e ultima prova per firmare il 6.30, nonostante un lieve tocco dell’asticella, scatenando il tripudio del pubblico e di tutti i protagonisti della finale.

La “gara degli umani” è stata vinta dal greco Emmanouil Karalis, che ha confermato il suo ruolo di seconda forza in campo (6.08 in stagione) aggiudicandosi l’argento con un 6.00 al primo tentativo e provando fino in fondo ad insidiare Duplantis con tre errori a 6.10, 6.15 e 6.20. Bronzo all’australiano Kurtis Marschall, che ha eguagliato il personale saltando 5.95 in seconda prova.