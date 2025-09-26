In questo episodio di FOCUS – TIRO CON L’ARCO parliamo con Matteo Borsani, il giovane arciere italiano che nel 2025 è esploso ai livelli internazionali. Dal percorso giovanile fino alle sfide che contano veramente: * il cammino verso la nazionale e i sacrifici dietro le quinte * l’esplosione ai World Games, dove ha conquistato l’oro battendo Huston * la straordinaria corsa nei Mondiali Targa 2025: derby con Nespoli, vittoria su Ellison e quel quarto posto che l’Italia non otteneva dal 2019 * le ambizioni olimpiche, tecniche, mentali e i sogni che guidano il suo cammino Ti interessa come si prepara un atleta per gare top? Vuoi conoscere le strategie mentali e i segreti dietro i grandi tiri? Allora non perderti questo contenuto! ➤ #MatteoBorsani #TiroConLArco #FOCUSTIRO #WorldGames #MondialiArco #ArcoItalia #Olimpiadi2028 Conduce Alice Liverani con il supporto di Michele Cassano