Apnea, Alessia Zecchini torna sul tetto del mondo dopo quattro anni! 3 medaglie per l’Italia

I Campionati Mondiali CMAS di apnea outdoor 2025 si chiudono nel migliore dei modi per l’Italia, che conquista la terza medaglia della manifestazione e soprattutto il primo oro grazie all’impresa di Alessia Zecchini. La 33enne romana, autrice di molteplici primati del mondo nell’arco della sua carriera, si è imposta a Mytikas (in Grecia) nella gara di assetto costante con pinne.

L’azzurra ha raggiunto una profondità di 105 metri con un eccellente tuffo della durata di 3’37”, trionfando a pari merito con l’ucraina Nataliia Zharkova (oro ex aequo con 105 metri) e tornando a vincere un evento iridato quattro anni dopo l’ultima volta (Kaş 2021, assetto costante senza attrezzi). Zecchini si è riscattata così dalla delusione per l’esito delle free immersion, in cui non aveva completato correttamente il protocollo d’uscita.

“Dopo la prestazione nella free immersion ho analizzato bene la situazione, allo scopo di capire il motivo per il quale negli ultimi anni, durante il Mondiale, che si è sempre svolto nel Mediterraneo, ho incontrato delle difficoltà e alla fine sono arrivata alla soluzione. Infatti ho modificato qualcosa e il risultato è stato un tuffo meraviglioso, che mi sono goduta al massimo, con sensazioni bellissime e la gioia di portare a casa questo oro per l’Italia“, le parole dell’atleta romana.

L’Italia del Direttore Tecnico outdoor e capo delegazione Michele Tomasi chiude dunque il Mondiale a Mytikas con un bottino di tre medaglie: 1 oro nell’assetto costante con pinne di Alessia Zecchini, 1 argento ed 1 bronzo nell’assetto costante con monopinna rispettivamente della stessa Zecchini e di Chiara Rossana Obino.