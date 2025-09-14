Antonio Rossi è il nuovo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak

Era tutto ampiamente previsto, ora è arrivata anche l’ufficialità. Antonio Rossi è stato eletto Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak per il quadriennio 2025-2028. L’assemblea elettiva si è svolta sabato 13 settembre nella Sala della Scherma del Foro Italico, sede dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva.

Rossi succede a Luciano Buonfiglio, eletto presidente del Coni nello scorso mese di giugno, e continuerà, molto probabilmente nel solco del lavoro iniziato per continuare il lavoro intrapreso e provare a migliorare i numeri di un settore che regala sempre grandi soddisfazioni allo sport italiano.

Rossi, già vicepresidente vicario della FICK, era il candidato unico e ha riscosso un consenso quasi plebiscitario con il 96,17% dei voti (3.587 preferenze). L’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, presieduta dal prof. Massimo Proto ha poi provveduto all’elezione dei consiglieri e dei rappresentanti di categoria.

Il tre volte campione olimpico ha commentato così la sua elezione: “Grazie per la vostra fiducia andiamo avanti per il bene nostro movimento e per la canoa “La parola d’ordine sarà continuità ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c’è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio e vicino alle società sportive. Ringrazio anche chi non è stato eletto e che si è comunque messo a disposizione, lavoreremo tutti insieme per la crescita del nostro movimento. I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e l’impiantistica da portare avanti. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c’è voglia di crescere e di avere maggiore visibilità. Altro tema centrale è il marketing, ai Campionati del Mondo di canoa velocità e paracanoa abbiamo avuto un grande ritorno di visibilità: penso che quella sia la strada su cui lavorare. Ci sono tante cose da fare, ma c’è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il Presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano”.