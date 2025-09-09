Antonella Palmisano: “Voglio costruirmi altri bei ricordi a Tokyo”

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 13 al 21 settembre andranno in scena i Mondiali di atletica leggera a Tokyo (Giappone). In terra nipponica i ricordi per la squadra italiani sono dolci come il miele, riportando alla mente le storiche cinque medaglie d’oro vinte ai Giochi Olimpici nel 2021. Una cavalcata emozionante e inattesa nella quale gli azzurri seppero esaltarsi.

Tra coloro che si tinsero dei colori del metallo più pregiato ci fu anche Antonella Palmisano. Nella 20 km di marcia, la 34enne nativa di Mottola fece saltare il banco e regalò all’Italia una grande emozione. Le intenzioni sono quelle di replicare.

“È bello avere dei ricordi ma non vivere di ricordi: a Tokyo 2025 voglio costruirne altri“, ha scritto sui canali social Antonella. Il proprio percorso inizierà nella 35 km, lungo le vie della città che l’ha fatta entrare nell’olimpo. La preparazione all’evento prosegue nel camp di Tokorozawa e le ambizioni non mancano: “Di chilometri ne abbiamo messi tanto in bagaglio, quest’anno – dice la marciatrice pugliese, dal suo profilo Instagram nelle parole riprese dall’ANSA – La 35 km è nata un po’ per gioco, ma ho fatto subito il record italiano e senza dare il massimo. E poi mi è piaciuta. Voglio provare a lasciare il segno, e poi dopo una settimana ci sarà la 20, la distanza che amo di più“.

Nella prova che darà il via alle danze in questa rassegna iridata, Palmisano vanta il secondo miglior tempo stagionale (2h39’35”), meglio di lei nel 2025 ha fatto solo la spagnola Maria Perez, campionessa uscente e favorita d’obbligo per la conquista della medaglia d’oro.