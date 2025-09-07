Anna Danesi: “Fatto qualcosa di veramente difficile da ripetere. Step mentale incredibile”

Dopo aver guidato con i gradi di capitano l’Italia del volley femminile alla conquista del titolo iridato, Anna Danesi scioglie la tensione e l’emozione con le parole rilasciate ai microfoni di Rai 1 HD subito dopo aver alzato il trofeo sotto il cielo di Bangkok, in Thailandia.

La capitana azzurra riassume in una parola tutte le sensazioni: “Orgoglio, ma ce ne sarebbero veramente tantissime di parole da dire ancora. Veramente non so quando realizzeremo tutto questo, ma non so quando riusciremo a realizzare che squadra siamo, perché veramente in questi due anni abbiamo fatto uno step mentale incredibile, anche essere sotto due punti nel quinto set è qualcosa che ad una squadra dovrebbe far tremare le gambe, invece noi proprio siamo rimaste solide tutto il tempo, non abbiamo fatto magari la nostra miglior partita neanche oggi, però veramente siamo riuscite in ogni situazione a metterci a posto in campo quando qualcosa non andava. Penso sarà qualcosa di veramente difficile da ripetere“.

Con le lacrime agli occhi, poi, la centrale dell’Italia svela un aneddoto: “Oggi a casa ho letto una cosa sui social di una famiglia che si era fermata in un bar apposta per vederci: questo è quello che deve esserci in Italia, noi cerchiamo di farlo in 9 metri, in questo campo, però l’importante è tutto quello che poi noi riusciamo a diffondere all’esterno, la resilienza, la voglia di restare lì, anche quando le cose vanno male, superare tutti i problemi insieme, e noi l’abbiamo fatto, quindi sono orgogliosa“.