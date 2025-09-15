Andy Diaz punta in alto: “Non voglio fare proclami, ma posso ambire a qualcosa di importante”

Andy Diaz è stato uno dei tre protagonisti della conferenza stampa odierna andata in scena a Casa Atletica Italiana, quartier generale della spedizione azzurra in Giappone per i Campionati Mondiali di Tokyo 2025. Il debutto dell’italo-cubano è previsto nella giornata di mercoledì 17 settembre con le qualificazioni del salto triplo, in cui l’obiettivo sarà quello di approdare in finale senza troppi patemi.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024 si presenta alla rassegna iridata da world leader stagionale (17.80 al coperto), anche se dopo la trionfale doppietta indoor Europei-Mondiali ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici che lo hanno costretto ad effettuare poche gare. Molto incoraggiante in tal senso il 17.56 che gli ha consentito di imporsi lo scorso 28 agosto nella Finale di Diamond League a Zurigo.

“Ho svolto una buona preparazione e l’inverno è andato molto bene con due medaglie d’oro, anche se poi ho avuto qualche problema fisico con cui facevo i conti già dall’anno scorso e ho continuato a lavorarci. Nell’avvicinamento ai Mondiali, la vittoria nella Finale di Diamond League a Zurigo mi ha dato la speranza di poter ambire a qualcosa di importante: siamo qui, non resta che gareggiare e vedere cosa succede“, dichiara il 29enne azzurro.

“Proprio qui a Tokyo, quattro anni fa, ho preso la mia decisione di andare in Italia: è uno stadio che mi piace tanto, ma preferisco non fare proclami e aspetto il mio giorno per scendere in pedana. Il riconoscimento di ambasciatore dello sport italiano nel mondo mi dà tanto orgoglio e ancora più forza per rappresentare l’Italia“, aggiunge Diaz in vista della rassegna iridata.