Andy Diaz: "Le qualifiche sono più difficili, in finale non voglio deludere mamma"

Andy Diaz centra l’ultimo atto nel salto triplo maschile ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: il cubano naturalizzato azzurro salta 16.94 al secondo tentativo e centra il settimo posto rientrando tra i 12 qualificati. Prima un nullo, poi la tranquillità Diaz a passare l’ultima serie: l’azzurro commenta quanto fatto ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurro racconta la sua gara: “Volevo risparmiare un po’ di più e farlo al primo tentativo, però al secondo, con 16.94 è bastato, poi ho passato. Ho appena saputo che sono passato in finale, sono andato via dalla pedana e non sapevo se la misura bastasse“.

Diaz punta già alla finale, senza pensare ai problemi fisici: “Pensiamo a venerdì, è complicato, però siamo qui e non possiamo fare a meno di gareggiare con quello che abbiamo. La mamma è qui e mi sento al sicuro con la mamma che mi guarda“.

Una motivazione in più per Diaz in vista dell’ultimo atto: “So che sbaglierò il meno possibile con la mamma, se no mi vergogno se la mamma mi vede sbagliare così tanto. La finale sarà bella, faremo delle misure belle. Aspettiamo venerdì“.

