Andy Diaz: “Dovevo chiudere in bellezza, però ho perso. Non ho giustificazioni”

Andy Diaz si classifica al sesto posto nella finale del salto triplo maschile dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone: il cubano naturalizzato italiano, presentatosi all’ultimo atto non in perfette condizioni fisiche, chiude con 17.19 quale miglior misura. A fine gara l’azzurro si è soffermato ai microfoni di Rai 2,

Diaz non cerca alibi per le sue condizioni fisiche: “Dovevo chiudere in bellezza, però ho perso, non ho giustificazioni. Fa male, ma immagino che tanti altri sono riusciti anche a prendere la medaglia, quindi adesso prendo una pausa, una settimana per riposare“.

Confronto a fine gara col cubano naturalizzato lusitano Pedro Pichardo, vincitore dell’oro all’ultimo salto: “Il prossimo anno ci sarà in almeno una gara, perché voleva smettere, quindi gli ho detto se facciamo una gara, dobbiamo fare un altro incontro. Non è un comportamento aggressivo, è la competitività, è l’adrenalina“.

L’argento di Andrea Dallavalle: “È così che si fa, sono queste gare che fanno uscire il meglio di se stessi, quindi sono molto contento per Andrea. Siamo dei campioni nel stato triplo, noi abbiamo i migliori triplisti, dobbiamo continuare così“.