Andrea Bargnani: “Saliou Niang? Lo vedo come un all-round player”

Il futuro del basket italiano passa dal campionato e da qualche giocatore che può diventare “generazionale”. E’ questo il pensiero del “Mago” Andrea Bargnani, l’ex giocatore fra gli altri dei Toronto Raptors e New York Knics.

Intervenuto ieri nel corso della presentazione della Supercoppa Italiana, evento tenutosi a Milano in attesa di quello che succederà al Forum di Assago fra una decina di giorni, l’ex cestista romano ha toccato diversi temi.

Sulla correlazione fra la nazionale e la Serie A di basket, e viceversa: “Innanzitutto c’è quello che la nazionale può fare per il campionato: cioè avvicinare al basket i ragazzi quando vince. Quello che deve fare il campionato è dare giocatori, quindi far crescere ragazzi italiani che poi facciano la differenza in manifestazioni del genere”.

Poi, parlando dei risultati ottenuti dalle rappresentative giovanili e da quanto fatto agli Europei da Saliou Niang ha affermato: “Vedo una buona generazione. Niang può diventare un giocatore, passatemi il paragone, alla Delfino o alla Siakam: magari non specialisti in nulla ma fanno benissimo tutto, un all-around player che può coprire varie posizioni. Un giovane su cui puntare”.