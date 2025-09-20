Andre Agassi esalta Alcaraz: “È uno dei giocatori più esplosivi e dinamici della storia di questo sport, vederlo sarà speciale”

Si è conclusa con il risultato di 3-1 per il Team Europe la prima giornata della Laver Cup 2025, quest’anno in scena a San Francisco. Jakub Mensik e Casper Ruud hanno conquistato i primi due singolari battendo rispettivamente Alex Michelsen e Reilly Opelka, prima che João Fonseca superasse Flavio Cobolli regalando al Team World il primo punto. Nel doppio finale Carlos Alcaraz e Jakub Mensik hanno battuto invece la coppia statunitense composta da Taylor Fritz e Michelsen, fissando il punteggio sul 3-1 al termine del day-1.

Il nuovo capitano del Team World, Andre Agassi, come riportato da puntodebreak.com, ha speso parole di ammirazione verso Carlos Alcaraz, non sottraendosi al paragonarlo ai Big 3: “So che Novak sta ancora giocando, ma Carlos è come una combinazione di tutti loro in uno, con la velocità che sa mettere sulla palla, la difesa che ha come Novak e il tocco che ha come Federer. Vedere tutto questo in una sola persona su un campo da tennis è straordinario. È uno dei giocatori più esplosivi e dinamici che questo sport abbia mai visto. L’ho visto giocare dal vivo diverse volte, ma essere lì, in campo, al suo fianco, sarà qualcosa di speciale”.

Oltre Agassi, anche Patrick Rafter, vicecapitano del Team World, ha espresso le sue considerazioni sul numero uno del mondo: “Dobbiamo fare qualcosa di diverso con lui, perché ha una potenza incredibile. È un grande atleta, ma tutti sono vulnerabili in certi momenti. Si tratta di entrare in campo e sviluppare un piano di gioco quando sappremo, cosa che probabilmente accadrà domani, chi affronteremo, e poi sedersi ed elaborare una strategia”.