Ambesi: “Sinner leggermente favorito su Alcaraz, ma dipende dalla salute. Qualche dubbio resta”

La Finale degli US Open 2025 vedrà di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il match che tutti volevano e che tutti stavano aspettando. L’ennesima rivincita dopo il Roland Garros e Wimbledon. I dominatori di questa era del tennis. A Flushing Meadows domenica sera ci attenderà l’atto conclusivo più atteso per eleggere il campionato dell’ultimo torneo del Grande Slam della stagione. L’altoatesino ha piegato in 4 set il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre lo spagnolo ha regolato in 3 Novak Djokovic. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, ha iniziato la sua analisi da un punto ben preciso: “Quel secondo set vinto da Aliassime va a finire in quel modo perchè ad un certo punto Sinner si blocca per un problema del quale non si è ancora capita l’entità. Lui reagisce così quando ha un problema. Ha servito a lungo a velocità ridotta successivamente e non può essere un aspetto che va tra parentesi. Anzi ha avuto un lungo periodo nel quale aveva una migliore percentuale di punti con la seconda di servizio rispetto alla prima. Dal secondo set ottimo del canadese (che non ha saputo cogliere l’occasione) nel quale ha giocato a livelli eccezionali, Jannik è tornato bene nel match ed è andato a vincere. Per molti aspetti è sembrato quasi il quinto set della finale di Parigi. Si tratta di una vittoria significativa, ma che lascia qualche dubbio sul lato fisico purtroppo. Speriamo che nelle prossime ore possa recuperare la condizione migliore. Ha quasi 48 ore di tempo da sfruttare”.

La finale tra Sinner e Alcaraz chi vedrà come favorito? “Non lo so, è davvero difficile. L’andamento delle precedenti finali degli Slam forse fa propendere l’ago della bilancia verso Sinner. Comprendo anche Parigi che, a parte il finale, stava dominando per la gran parte. Tutto, però, ruota attorno alla salute piena. Se Sinner avrà la giusta integrità fisica prendo 55-45 Jannik. Alcaraz, ed è un dato che è passato forse un po’ in sordina, nella semifinale ha abbassato leggermente la sua percentuale di prime di servizio. Ieri era sul 55-56%, mentre nelle altre sempre tra il 60 ed il 69%. Se lo spagnolo servisse tra il 65-70% e Sinner sotto il 60%, penso che quel 55-45 si possa ribaltare”.

Massimiliano Ambesi passa poi ad un punto di interesse del match di questa notte: “Il pubblico non è stato dalla parte dell’altoatesino? Penso che, dopo il 6-1 iniziale, il match venisse ‘ammazzato’ come negli incontri precedenti. Per quello è arrivato qualche applauso dopo un suo servizio sbagliato. Tifavano solo per la partita, non contro Jannik. Tant’è vero che nei momenti più complicati lo hanno sostenuto. Sono cose che vanno prese così”.

Il dualismo Sinner-Alcaraz sta toccando livelli mai visti prima. “Jannik è il primo tennista dopo Federer, Djokovic e Laver a raggiungere la finale in tutti gli Slam in un anno. Tra l’alto lui è a quota cinque con lo US Open 2024. Loro due sono di un altro livello rispetto a tutti. Stiamo dicendo che Djokovic ha perso in 3 set la sua semifinale, ma il serbo è l’unico top10 che li ha battuti in questo 2025, ovvero a Melbourne contro Carlos. Nole gli altri top10 li batte. Era il tabellone perfetto per lui. Era convinto che ce la potesse fare come in Australia, con qualche spiraglio lasciato dallo spagnolo. Se vuole andare avanti sa che sarà proibitivo affrontare Sinner e Alcaraz a fine torneo 3 set su 5″.

Ambesi si concentra poi sullo spagnolo: “Alcaraz ora al servizio non concede più tanto come successo, per esempio, in Australia Dopo un inizio anno complicato tra Melbourne e Miami da Montecarlo in avanti ha cambiato marcia ed è andato sempre a tutta”.

