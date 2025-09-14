Altra sorpresa in Coppa Davis: fuori anche l’Australia di De Minaur! Collignon eroe del Belgio

Raphael Collignon non aveva mai vinto un match in Coppa Davis prima di questo incredibile fine settimana a Sydney. In due giorni il 23enne si è trasformato nell’eroe inaspettato del Belgio: prima l’incredibile impresa contro Alex de Minaur e poi oggi un’altra grande prestazione contro Aleksandar Vukic nel quinto e decisivo match, che ha consegnato al Belgio il biglietto per le finali di Bologna.

Dunque un’altra grande sorpresa in questo secondo turno dei Qualifiers di Coppa Davis e forse questa è davvero la più inaspettata. L’Australia perde clamorosamente in casa per 3-2 contro un Belgio che era avanti 2-0 dopo i primi due singolari, resistendo nella seconda giornata alla rimonta della formazione di Lleyton Hewitt.

Una giornata che si era aperta con la vittoria nel doppio della coppia composta da Rinky Hijikata e Jordan Thompson, che hanno superato in tre set il duo belga Sander Gille e Joran Vliegen in tre set in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-4.

A quel punto è toccato ad Alex de Minaur, che doveva assolutamente riscattare l’inaspettata sconfitta di ieri. Il numero uno australiano ha superato Zizou Bergs in due set per 6-2 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco. Una vittoria che ha ridato speranza all’Australia, che ha così pareggiato i conti.

Hewitt ha deciso di schierare Aleksandar Vukic, preferito a Jordan Thompson, mentre il Darcis si è affidato ancora una volta all’eroe Collignon. Un primo set già super combattuto e vinto al tie-break dall’australiano, ma nel secondo e nel terzo la pazzesca rimonta di Collignon che si è così imposto per 6-7 6-2 6-3 in due ore e undici minuti di gioco, facendo partire la festa del Belgio.