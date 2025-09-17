Alice Muraro: “Sono venuta per divertirmi, ma speravo di riuscire a fare meglio”

Alice Muraro ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD dopo aver chiuso in quinta posizione nella terza ed ultima semifinale dei 400 metri ad ostacoli femminili ai Mondiali 2025 di atletica leggera, con il crono di 54.50, che non si è rivelato sufficiente per l’accesso tra le otto finaliste.

L’azzurra è relativamente soddisfatta: “In realtà ero abbastanza serena oggi, anche rispetto all’altro giorno, quando era mattina. Oggi ero un po’ più tranquilla, sono venuta per divertirmi e dare il massimo. Speravo di riuscire magari a fare qualcosa di meno dell’altro giorno, però si vede che c’è un po’ di stanchezza“.

Il bilancio finale e lo sguardo alla prossima stagione: “Comunque è stata un’esperienza veramente incredibile, fare il personale in questa pista, a fine stagione, lo ricorderò per sempre. L’anno prossimo ci saranno gli Europei, quindi punterò a dare il massimo anche lì e vedremo cosa può venire“.