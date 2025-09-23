Alessia Orro torna in Italia: la stagione con il Fenerbahce parte a Oristano! C’è Sardegna Volleyball Challenge

Alessia Orro si appresta a iniziare la propria avventura con il Fenerbahce Istanbul. La palleggiatrice, reduce dai trionfali Mondiali dove è stata incoronata MVP del torneo, si è accasata in Turchia e indosserà i colori della squadra guidata da coach Marcello Abbondanza. Tra l’altro giocherà in diagonale con la formidabile bomber turca Melissa Vargas e alzerà anche per due schiacciatrici di spessore come la russa Arina Fedorovtseva e la brasiliana Ana Cristina, oltre che per due centrali di spicco come la turca Eda Erdem e la polacca Agnieszka Korneluk.

La stagione agonistica è ormai alle porte e il club anatolico ha deciso di prepararsi in un torneo amichevole, che si disputerà in Sardegna il 25-26 settembre. Alessia Orro tornerà dunque nella sua Regione e nella sua Oristano, che ospiterà il Sardegna Volley Challenge, evento che si svolge con la consueta formula del quadrangolare. Giovedì 25 settembre si disputeranno le due semifinali: alle ore 17.30 il Fenerbahce incrocerà le greche del Panionios Atene, mentre alle 20.30 le turche del VakifBank Istanbul (la corazzata di coach Giovanni Guidetti) se la dovranno vedere con Busto Arsizio.

Venerdì 26 settembre ci sarà spazio per le due finali: alle ore 17.30 quella per il terzo posto e alle ore 20.30 quella che metterà in palio il trofeo. Il Palazzetto dello Sport di Sa Rodia, già annunciato tutto esaurito, avrà così modo di gustarsi due giorni di grandissima pallavolo e anche la propria corregionale, che ha contribuito al trionfo dell’Italia nella recente rassegna iridata.