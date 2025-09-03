Alessia Orro: “La pazienza non ci fa perdere il focus. Giocato con sicurezza e attitudine”

Alessia Orro ha diretto a meraviglia l’Italia nel quarto di finale vinto per 3-0 contro la Polonia ai Mondiali 2025 di volley femminile. La regista ha sfruttato al meglio la verve di tutte le compagne, mandando in doppia cifre l’opposto Paola Egonu e la centrale Sarah Fahr, ma appoggiandosi anche sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini e la capitana Anna Danesi.

Alessia Orro ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni federali: “Questa con la Polonia è stata una partita molto impegnativa, abbiamo tenuto bene mentalmente giocando un’ottima partita senza mai dare all’avversario l’occasione di prendere in mano l’inerzia del match. In questo siamo state molto brave e secondo me abbiamo compiuto uno step avanti rispetto alle altre partite in cui in certe circostanze peccavamo in cinismo”.

La palleggiatrice ha poi proseguito nella propria analisi: “Stavolta abbiamo giocato con grande sicurezza e questa attitudine dovrà caratterizzare anche la semifinale in attesa di conoscere chi sarà la nostra avversaria. Le nostre avversarie proveranno a superarci ma la nostra pazienza riesce sempre a non farci perdere il focus creando a nostra volta difficoltà sempre maggiori a chi ci sta di fronte. Questo è stato e deve essere il nostro punto di forza anche per il futuro”.