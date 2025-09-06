Alessia Orro infortunata in Italia-Brasile: cos’è successo alla palleggiatrice, la sostituta e il doppio cambio

Alessia Orro si è infortunata durante la semifinale tra Italia e Brasile ai Mondiali 2025 di volley femminile. Nel corso del primo set, la palleggiatrice è caduta male durante una fase di gioco e la caviglia destra si è girata. L’azzurra è rimasta a terra dolorante proprio mentre Sarah Fahr andava a segno con un primo tempo e accorciava le distanze nei confronti delle scatenate verdeoro (15-18).

La regista si è recata con fatica verso la panchina ed è stata sostituita dal CT Julio Velasco, che ha così schierato Carlotta Cambi. Questo imprevisto ha chiaramente privato l’Italia della sua arma letale: il doppio letale. L’opposto Paola Egonu, che pochi scambi prima era stata sostituita da Ekaterina Antropova, non ha più avuto la possibilità di rientrare nel parziale.

Antropova è rimasta in campo in diagonale e ha ruggito dall’alto della sua potenza, ingaggiando un grandioso duello con Gabi. Nonostante le avversità (va ricordato anche l’incidenza occorso alla centrale Sarah Fahr negli ultimi minuti di riscaldamento, anche se poi è riuscita a subentrare), la nostra Nazionale è riuscita a riportarsi sotto (22-23) ma ha poi ceduto nel corpo a corpo finale.

Alessia Orro è stata fasciata dallo staff medico durante i dieci minuti che hanno fatto seguito al problema accusato ed è poi tornata in campo per l’inizio del secondo set, in diagonale con Antropova, che è stata dunque confermata al posto di Egonu, in panchina a sostenere le compagne e pronta a subentrare.