Alessandro Michieletto: “Li abbiamo messi sotto bene, possiamo andare a terra prima”

L’Italia prosegue la propria avventura ai Mondiali 2025 di volley maschile grazie al 3-0 rifilato al Belgio in un quarto di finale a senso unico sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). I Campioni del Mondo in carica si sono meritati la qualificazione alle semifinali e sabato 27 settembre scenderanno in campo per fronteggiare la vincente di Polonia-Turchia.

Alessandro Michieletto ha messo a segno 11 punti (4 ace), risultando uno dei tre uomini in doppia cifra insieme al compagno di reparto Mattia Bottolo (10) e al centrale Roberto Russo (12 punti, 4 muri, 2 ace). Prestazione davvero impattante da parte dello schiacciatore, che ha sciorinato tutta la sua classe e ha contributo in maniera determinante al passaggio del turno.

Il martello ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Avevamo un po’ voglia di fare la prestazione che non ci era riuscita l’altra volta, abbiamo migliorato tanti aspetti e possiamo ancora crescere. Siamo tra le quattro grandi del mondo e siamo contenti. Abbiamo studiato quello che non è andato, li abbiamo messi sotto bene“.

L’azzurro ha poi proseguito, evidenziando i margini di miglioramento della squadra: “Qualche situazione possiamo farla meglio, con l’attacco possiamo andare a terra prima, ma loro toccano e difendono. Polonia o Turchia per la semifinale? Lo sport è bello perché non sai cosa aspettarti, ce la giocheremo con tutta la tranquillità del mondo“.