Albo d’oro Europei softball: l’Italia stacca l’Olanda di tre lunghezze dopo l’edizione 2025

Vincere è complicato, ma confermarsi lo è ancora di più. L’esito della finale degli Europei 2025 di softball tra l’Italia e Olanda si lega a questo concetto. Le azzurre si presentavano all’atto conclusivo contro le eterne rivali olandesi da campionesse in carica, ricordando il successo dell’anno scorso a Utrecht (Paesi Bassi) contro la Gran Bretagna in finale.

L’avvicinamento della compagine tricolore è stato ideale, visti gli 8-1 rifilati ieri alle britanniche e alle francesi. È servita proprio questa convinzione nei propri mezzi per piegare le coriacee olandesi, capaci di tenere botta fino alla fine della sfida sull’Eagles Field di Praga (Cechia).

È stato necessario, infatti, l’extra inning per determinare il nome della squadra vincitrice di questa rassegna continentale. L’Italia l’ha spuntata 4-3, dando seguito quindi a quanto fatto nel 2024. Un risultato che dà ulteriore lustro a un gruppo di giocatrici che sta riscrivendo la storia di questa pratica nel Bel Paese.

Dando uno sguardo all’albo d’oro, col successo in terra ceca, la Nazionale di softball ha portato a 14 le vittorie in questa competizione, distanziando i Paesi Bassi nel computo complessivo di tre lunghezze (11 successi) e consolidando il ruolo di leader nel Vecchio Continente.

ALBO D’ORO EUROPEI SOFTBALL

1979 – Rovereto → Italia

1981 – Haarlem → Paesi Bassi

1983 – Parma → Italia

1984 – Anversa → Paesi Bassi

1986 – Anversa → Italia

1988 – Hørsholm → Paesi Bassi

1990 – Genova → Italia

1992 – Bussum → Paesi Bassi

1995 – Settimo Torinese → Italia

1997 – Praga → Repubblica Ceca

1999 – Anversa → Belgio

2001 – Praga → Italia

2003 – Saronno → Italia

2005 – Praga → Italia

2007 – Amsterdam → Italia

2009 – Valencia → Paesi Bassi

2011 – Ronchi dei Legionari → Paesi Bassi

2013 – Praga → Paesi Bassi

2015 – Rosmalen → Italia

2017 – Bollate → Paesi Bassi

2019 – Ostrava → Italia

2021 – Friuli-Venezia Giulia → Italia

2022 – Sant Boi (Spagna) → Paesi Bassi

2024 – Utrecht → Italia

2025 – Praga → Italia