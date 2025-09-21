Albo d’oro Billie Jean King Cup 2025: sesto trionfo per l’Italia, il secondo di fila

L’Italia a Shenzhen, in Cina, ha vinto la 62ma edizione della Billie Jean King Cup 2025 di tennis, la sesta della storia azzurra: bissato il titolo conquistato nel 2024 a Malaga, in Spagna, sede in cui venne conquistata dalla compagine maschile anche la Coppa Davis a distanza di pochi giorni.

Non è la prima volta che l’Italia conquista per due edizioni consecutive il trofeo: le azzurre si imposero nell’allora Fed Cup nel 2009 e nel 2010, successi che giunsero dopo la storica prima volta del 2006 e la finale persa nel 2007, e che fecero da preludio al trionfo del 2013.

Le azzurre, però, per la prima volta hanno disputato per il terzo anno consecutivo la finale della manifestazione, persa nel 2023 contro il Canada, a precedere le affermazioni giunte poi nelle ultime due stagioni. L’Italia ha disputato 4 finali in 5 anni tra il 2006 ed il 2010, vincendo 3 volte, mancando l’ultimo atto nel 2008.

ALBO D’ORO BILLIE JEAN KING CUP

1963 Stati Uniti

1964 Australia

1965 Australia

1966 Stati Uniti

1967 Stati Uniti

1968 Australia

1969 Stati Uniti

1970 Australia

1971 Australia

1972 Sudafrica

1973 Australia

1974 Australia

1975 Cecoslovacchia

1976 Stati Uniti

1977 Stati Uniti

1978 Stati Uniti

1979 Stati Uniti

1980 Stati Uniti

1981 Stati Uniti

1982 Stati Uniti

1983 Cecoslovacchia

1984 Cecoslovacchia

1985 Cecoslovacchia

1986 Stati Uniti

1987 Germania Ovest

1988 Cecoslovacchia

1989 Stati Uniti

1990 Stati Uniti

1991 Spagna

1992 Germania

1993 Spagna

1994 Spagna

1995 Spagna

1996 Stati Uniti

1997 Francia

1998 Spagna

1999 Stati Uniti

2000 Stati Uniti

2001 Belgio

2002 Slovacchia

2003 Francia

2004 Russia

2005 Russia

2006 Italia

2007 Russia

2008 Russia

2009 Italia

2010 Italia

2011 Repubblica Ceca

2012 Repubblica Ceca

2013 Italia

2014 Repubblica Ceca

2015 Repubblica Ceca

2016 Repubblica Ceca

2017 Stati Uniti

2018 Repubblica Ceca

2019 Francia

2020/2021 Russia

2022 Svizzera

2023 Canada

2024 Italia

2025 Italia