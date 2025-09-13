A che ora Van der Poel ai Mondiali di mountain bike 2025: programma, dove vederlo in tv e streaming

Mathieu Van der Poel va a caccia dell’unica maglia iridata che gli manca in bacheca. L’olandese sarà infatti al via domani dei Mondiali di mountain bike, con il chiaro obiettivo di conquistare la medaglia d’oro. La rassegna iridata è in programma questa settimana in Svizzera a Crans Montana e la gara maschile sarà domani dalle 13.30.

Il campione olandese ha vinto per sette volte i Mondiali, titolo che ormai vince in maniera consecutiva dal 2023. Anche su strada Van der Poel è riuscito ad indossare la maglia iridata, trionfando sempre nel magico 2023 a Glasgow. Adesso il sogno è quello di conquistare l’ambito riconoscimento anche nella mountain bike.

Basta la sola presenza per porre Van der Poel tra i principali favoriti e tra questi ci sarà anche l’azzurra Luca Braidot. Il 34enne, quarto ai Giochi Olimpici l’anno scorso, è reduce da un gran podio in Coppa del Mondo a Les Gets e dunque appare in ottima forma.

QUANDO GAREGGIA VAN DER POEL AI MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2025

Domenica 14 settembre

Ore 13.30 Elite Maschile

DOVE VEDERE I MONDIALI DI MOUNTAIN BIKE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport