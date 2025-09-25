A che ora Sonego-Zverev, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Sonego affronterà il tedesco Alexander Zverev al primo turno del torneo ATP 500 di Pechino. Il sorteggio non è stato benevolo per il tennista italiano, che al debutto sul cemento cinese se la dovrà vedere contro il numero 3 del mondo: servirà una prestazione davvero rimarchevole da parte del piemontese per superare lo scoglio e proseguire la propria avventura in terra asiatica.

Il 30enne è reduce dalla sconfitta rimediata al primo turno degli US Open contro Tristan Schoolkate e dal ko agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Chengdu per mano dello statunitense Marcos Giron. Servirebbe la sterzata ad effetto per rilanciarsi in una stagione durante la quale non sono mancati degli sprazzi interessanti, su tutti i risultati conseguiti agli Australian Open e a Wimbledon.

L’appuntamento è per venerdì 26 settembre: sarà il quinto match a partire dalle ore 05.00 sul Capital Group Diamond, ma il quarto non inizierà prima delle ore 13.00. Incontro pomeridiano per il nostro portacolori, che proverà a sovvertire il pronostico della vigilia contro un rivale che lo ha sempre battuto nei cinque precedenti (l’ultimo agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Zverev, incontro valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (il canale esatto verrà definito a ridosso dell’incontro); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SONEGO-ZVEREV, ATP PECHINO

Venerdì 26 settembre

Quinto match dalle ore 05.00 (il quarto non inizierà prima delle ore 13.00) Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev

In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Capital Group Diamond, si giocheranno: Rakhimova-Gauff, de Minaur-Bu (non prima delle ore 07.00), Medvedev-Norrie, Wang-Zhang (non prima delle ore 13.00). Al termine toccherà a Sonego.

PROGRAMMA SONEGO-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati. La rete esatta verrà definita a ridosso dell’incontro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.