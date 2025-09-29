Dove vedere in tv Sinner-De Minaur, ATP Pechino 2025: orario semifinale, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato l’ungherese Fabian Marozsan in due set e si è così guadagnato il diritto di proseguire il proprio cammino sul cemento della capitale cinese, dove ora incrocerà l’australiano, il quale ha beneficato del ritiro del ceco Jakub Mensik sul 4-1 del primo set.

L’appuntamento è per martedì 30 settembre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 05.00 e non inizierà prima delle ore 08.00 italiane. Ad aprire il programma di giornata sul Capital Group Diamond sarà la sfida femminile tra la svizzera Belinda Bencic e la statunitense Coco Gauff, poi toccherà al nostro portacolori.

In palio la qualificazione alla finale, da giocare contro chi uscirà vittorioso dallo spicchio che prevede Musetti-Tien e Medvedev-Zverev. Il numero 2 del mondo incrocerà il numero 8 del ranking ATP, contro cui ha vinto tutti i dieci precedenti disputati. L’ultimo risale a gennaio in occasione dei quarti di finale degli Australian Open, lo scorso anno prevalse nella semifinale di Coppa Davis, nel round robin delle ATP Finals, nell’atto conclusivo di Rotterdam.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-de Minaur, semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-DE MINAUR, ATP PECHINO

Martedì 30 settembre

Secondo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 08.00 Jannik Sinner vs Alex de Minaur

In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Capital Group Diamond, si giocherà Bencic-Gauff. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-DE MINAUR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.