A che ora Sinner-Atmane, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Il cammino di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino proseguirà contro il qualificato francese Terence Atmane: l’azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per disputare gli ottavi di finale domani, sabato 27 settembre.

Si tratterà del secondo incrocio tra i due: l’unico precedente risale alle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati di quest’anno, nelle quali si impose Sinner per 7-6 (4) 6-2. Il match sarà il terzo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Capital Group Diamond non prima delle ore 9.00 italiane.

La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il qualificato transalpino Terence Atmane sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 9.45), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO SINNER-ATMANE

Sabato 27 settembre – Capital Group Diamond

Dalle ore 05.00 italiane

Mirra Andreeva (Russia, 4) – Zhu Lin (Cina, WC)

A seguire

Iga Swiatek (Polonia, 1) – Yuan Yue (Cina, WC)

Non prima delle ore 9.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 9.45) e Sky Sport Max

PROGRAMMA SINNER-ATMANE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 9.45) e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.